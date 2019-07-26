Возвращаемся к рубрике «раздача» — вместе с магазином Epic Games Store. На этот раз платформа начала раздачу сразу двух игр. На этой неделе можно добавить в библиотеку:

  • Тактический симулятор выживания в осаждённом городе This War of Mine. Игра рассказывает про группу местных жителей, которые пытаются спастись в убежище и разыскать все необходимые ресурсы. Это по ней в своё время вышла одноимённая настолка — в том числе и на русском языке.
  • Пиксельную экшен-RPG с элементами роуглайт Moonlighter про отважного торговца Уилла, который втайне мечтает стать настоящим героем. Игру отличают не только привычные элементы исследования и сражений, но и управление магазином и система крафта. Кроме того, на игру действуют скидка в Steam в 50%.

Акция продлится до 2 августа. Потом магазин начнёт раздачу мультиплеерного экшена For Honor и детективного мистического триллера Alan Wake.

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Акция продлится до 21 августа.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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