В рубрике «раздача» рассказываем о ещё трёх проектах из Steam, которые можно добавить в библиотеку в рамках акции. На тайтлы действует ограничение — если вы их добавите, то не сможете получить коллекционные карточки.
Заголовки кликабельны.
Transpose
Сюрреалистичная VR-головоломка в духе «Газонокосильщика», в которой игрок решает загадки и контролирует физические законы. А в преодолении задач ему помогают зацикленные записи собственных действий. Необходим шлем виртуальной реальности, есть не только на ПК, но и на PSVR.
Gravity Wars
Хардкорная аркада 90-х годов, в которой необходимо избегать волн геометрических объектов. Можно играть против других игроков на разделённом экране (поддерживает до 4 участников).
Arcade Moonlander Plus
В Arcade Moonlander игроку предстоит посадить на площадку летальный аппарат, пока у того не кончилось топливо. При этом посадка должна быть строго вертикальной, а ещё нужно избегать спутников и космических червей.
Акция действует до 13 апреля 20:00 по московскому времени.
Читайте также
Раздача: в EGS можно забрать Close to the Sun и игру про Шерлока Холмса
Акция продлится до 16 апреля.
Комментарии (Правила дискуссии)