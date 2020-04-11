В рубрике «раздача» рассказываем о ещё трёх проектах из Steam, которые можно добавить в библиотеку в рамках акции. На тайтлы действует ограничение — если вы их добавите, то не сможете получить коллекционные карточки.

Заголовки кликабельны.

Сюрреалистичная VR-головоломка в духе «Газонокосильщика», в которой игрок решает загадки и контролирует физические законы. А в преодолении задач ему помогают зацикленные записи собственных действий. Необходим шлем виртуальной реальности, есть не только на ПК, но и на PSVR.

Хардкорная аркада 90-х годов, в которой необходимо избегать волн геометрических объектов. Можно играть против других игроков на разделённом экране (поддерживает до 4 участников).

В Arcade Moonlander игроку предстоит посадить на площадку летальный аппарат, пока у того не кончилось топливо. При этом посадка должна быть строго вертикальной, а ещё нужно избегать спутников и космических червей.

Акция действует до 13 апреля 20:00 по московскому времени.