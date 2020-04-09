В Epic Games Store началась очередная раздача. На этот раз пользователи могут навсегда добавить в библиотеку Close to the Sun и Sherlock Holmes: Crimes and Punishments.

  • Close to the Sun — адвенчура от первого лица в стимпанк-сеттинге. Главный герой отправляется на корабль «Гелиос», чтобы найти пропавшую сестру. Вскоре он обнаруживает, что там происходит нечто странное.

  • Sherlock Holmes: Crimes and Punishments — седьмая часть «Приключений Шерлока Холмса» от Frogwares, в которой великому сыщику предстоит раскрыть шесть преступлений. В основу некоторых из них легли произведения Артура Конана Дойла.

Акция продлится до 16 апреля. После игроки получат боевик Just Cause 4 и адвенчуру Wheels of Aurelia.

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