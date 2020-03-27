В Epic Games Store стартовала еженедельная раздача, на этот раз пользователи могут до 2 апреля бесплатно забрать сразу три игры: World War Z, Figment и Tormentor x Punisher.
- World War Z — кооперативный шутер в постапокалиптическом сеттинге, в котором игрокам предстоит в разных локациях, начиная с Нью-Йорка и заканчивая Токио, сражаться с полчищами (до тысячи!) зомби.
- Figment — адвенчура, сюжет которой разворачивается в сюрреалистичном мире. Игрокам предстоит исследовать вселенную, полную музыки и юмора, а также сражаться с ожившими кошмарами.
- Tormentor x Punisher — шутер с видом сверху, главная особенность которого — все погибают с одного выстрела, в том числе протагонист. Кроме того, враги подстраиваются под ваш стиль игры, а боссы — появляются в случайных местах и меняют форму арены.
Также некоторые инди-разработчики устроили раздачи в Steam.
- Nephise: Begins — медитативная игра, в которой нужно исследовать и решать головоломки. Адвенчуру можно забрать до 1 апреля.
- 100% Orange Juice — цифровая многопользовательская настольная игра, исполненная в стиле аниме. Главным героям нужно противостоять тьме, окутывающей миры. Акция продлится до 30 марта.
- Project Mercury — двухмерный платформер, в котором игрокам предстоит прокатиться на ховербайке и сразиться с девятью боссами. Игра будет бесплатной до 9 апреля.
- Simple Story : Alex — интерактивная история об алкоголике-неудачнике по имени Алекс, который однажды попадает в загадочный храм, откуда выбраться не так-то просто. Игра доступна до 31 марта.
А пользователи Android сейчас могут загрузить адвенчуру Monument Valley 2 в Google Play.
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