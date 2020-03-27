Все фильмы про короля Артура Дух эпоса подобен мечу в камне — даётся в руки не каждому. Экранизаций артурианы — десятки, но можно ли хоть один фильм назвать действительно удачным?

«Охотники за привидениями 3»: фильм, которого мы не увидим Каким могло быть продолжение «Охотников», почему вместо этого мы получили ремейк и как в нём заставили сниматься актёров оригинала.

Фантастика-2018: лучшие фильмы года Год был для кинофантастики неудачным. Тем ценнее хорошие фильмы, которые его скрасили. Вспоминаем грамотные блокбастеры, недооценённое инди-кино, умные ужасы, удачные экранизации и геноцид супергероев.