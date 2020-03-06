Ninja Theory продолжает делиться свежими подробностями о командном шутере Bleeding Edge. Студия представила нового и крайне необычного героя, который вполне может посоревноваться с Хаммондом из Overwatch.

Мекко — дельфин в мехо-аквариуме, некогда пострадавший от экспериментов людей, которые хотели сделать из него биологическое оружие. А еще в его «костюм» встроен ИИ, который переводит его речь на японский язык.

Персонаж исполняет роль танка. С помощью одной из его способностей он может создавать связь с союзником, чтобы перенаправлять на себя часть урона. Также он может создавать зону, в которой игроки получают броню и восстанавливают здоровье, и делать рывок, разбрасывающий противников на пути.

Ультимейт у него на выбор: либо он атакует противников звуковыми импульсами, наносящими существенный урон, либо захватывает врага в пузырь, тем самым выводя его из игры на некоторое время.

Bleeding Edge выйдет 24 марта на Xbox One и ПК. На старте в шутере не будет микротранзакций, но позднее их могут ввести.