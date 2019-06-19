Официальный твиттер-аккаунт Harry Potter: Wizards Unite сообщил, что релиз мобильной AR-игры состоится уже в эту пятницу, 21 июня.

Волшебники всего мира объединятся, чтобы искать и предотвращать утечки по заданию Министерства Магии, которые произошли из-за Катаклизма. В процессе игры пользователи будут изучать заклинания, чтобы взаимодействовать с «утечками». Кроме этого, игроки смогут собирать ингредиенты для зелий, выполнять миссии в группах (похожая механика была в Ingress), а также встретятся с персонажами книг о Гарри Поттере и отправятся в волшебные места.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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