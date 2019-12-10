Ремейк survival-хоррора Resident Evil 3 выйдет 3 апреля 2020 года

Capcom на трансляции State of Play официально объявила о выходе ремейка Resident Evil 3. Издатель показал первый трейлер, в котором продемонстрировал игру от первого лица.

Показанное в ролике, судя по всему, самое начало игры. При этом обновлённый вид жуткого мутанта Немезиса нам так и не показывают.

Предзаказы откроются уже 10 декабря, за них пользователи получат классические костюмы главных героев.

Главное отличие ремейка — мультиплеерный режим Resident Evil: Resistance. В нём четверо игроков берут на себя роли выживших, в то время как пятый управляет Смотрителем. Его задача — не дать героям спастись, для чего он натравливает монстров и всячески мешает выжившим — например, отключает освещение и закрывает двери.

Оригинальная Resident Evil 3 вышла в 1999 году. Её действие разворачивается примерно параллельно событиям второй части — игра тоже рассказывает об экспериментах корпорации Umbrella с Т-вирусом и заражённым городом Раккун-сити. Игра продолжает идеи второй части, где игрока преследовал босс Тиран — здесь почти неуязвимым и мощным противником выступает мутант Немезис.

Релиз намечен на 3 апреля.