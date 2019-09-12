Компания Capcom на Tokyo Game Show 2019 поделилась подробностями Project Resistance — следующей игры во вселенной Resident Evil. Это мультиплеерный survival-хоррор, в котором команда из четверых игроков сражается против пятого — он выступает на стороне монстров.

В новом ролике разработчики показали некий научно-исследовательский центр Раккун-Сити, откуда команде героев нужно сбежать. Для этого придётся действовать сообща, а помогут в побеге уникальные способности выживших: Сэмуэль наносит больше урона противникам в ближнем бою, Валери умеет лечить союзников и отмечать противников, Январь способна взламывать камеры, а Тайрон получает меньше урона.

Пятого игрока разработчики называют Руководителем (Mastermind), он всячески мешает выжившим. Для этого ему доступен целый охранный арсенал — он способен переключаться между камерами наблюдения, отключать свет, блокировать двери, активировать турели. В какой-то момент он даже может взять под контроля Мистера Икс, чтобы лично расправиться с остальными игрокам.

Даты выхода у игры пока нет. Известно, что её разрабатывают для PC, PS4 и Xbox One. Закрытое бета-тестирование для консолей пройдёт с 4 по 7 октября, записаться можно на сайте Project Resistance.

Помимо роликов Capcom опубликовала несколько скриншотов: