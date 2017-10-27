Британский режиссёр Мигель Сапочник в первую очередь известен как человек, который поставил самые зрелищные серии «Игры престолов». Он снял битву с Иными в «Суровом доме», бой армий Сноу и Болтона в «Битве бастардов» и взрыв септы в «Ветрах зимы». Теперь Сапочник, как сообщает Variety, снова возвращается в большое кино.

Новый фильм режиссёра, Bios, немного напоминает мультфильм «ВАЛЛ·И». Место действия — постапокалиптическая Земля. Главный герой Bios — робот, который был создан, чтобы защитить собаку умирающего изобретателя (учёного сыграет знаменитый Том Хэнкс). Роботу предстоит многое узнать о человеческих эмоциях, о привязанности, сочувствии и печали.

Продюсерами фильма стали Роберт Земекис и Кевин Мишер («Телекинез», «Джонни Д.», «Сокровище Амазонки»). Запустить проект в производство хотят сразу несколько крупных студий: Legendary,Warner Bros. и Studio 8. Съёмки могут начаться в начале 2018 года, когда у Хэнкса будет свободнее рабочий график.