Как сообщает Deadline, постановщик Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10», эпизоды «Чёрного зеркала» и «Пацанов») покинул режиссёрское кресло будущей экранизации приключенческой видеоигры Uncharted. Том Холланд, который должен сыграть молодого Дрейка, всё ещё закреплён к проекту.

По данным источников издания, студия собирается найти замену до конца лета. Производство картины хотят начать уже в начале 2020-го.

К съёмкам картины также присоединилось подразделение PlayStation Productions, которое было сфомировано Sony в мае для создания собственных адаптаций. Продюсерами картины также выступят Чак Ровен, Ави и Ари Арад и Алекс Гартнер.

Ранее Трахтенберг рассказывал, что будущий фильм осветит приключения Нейтана и Салли. Постановщик хотел рассказать новую историю дуэта авантюристов, а не экранизировать сюжет игры. Как теперь поступит студия — пока неизвестно.

Sony уже назвала дату выхода картины — 18 декабря 2020 года.

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