Американский сценарист и режиссёр Дрю Годдард займётся новым фильмом во вселенной «Люди Икс». Он поставит супергероический боевик «Сила Икс» (X-Force), в котором появятся Дэдпул и Кейбл. Об этом сообщает издание Deadline.

«Сила Икс» — спецподразделение мутантов, которые берутся за грязную работу и самые опасные операции. В комиксах в разных выпусках и историях в состав команды входили Дэдпул, Кейбл, Домино, Бум-Бум, Архангел, Калибан и даже Росомаха с X-23. По всей видимости, в киноверсии в отряд войдут Дэдпул, Кейбл и Домино — все эти герои точно появятся в сиквеле «Дэдпула».

Дрю Годдард — опытный режиссёр и сценарист. Издание сообщает, что он уже закончил сценарий фильма и займётся съёмками сразу как освободится после другого проекта. Годдард вместе с Джоссом Уидоном написал и поставил отличный постмодернистский фильм «Хижина в лесу». Кроме того, он работал над сценарием «Марсианина» и сериалами «Остаться в живых», «Сорвиголова», «Ангел» и «Баффи — истребительница вампиров».