Экранизацию «Нейроманта» снимет режиссёр «Дэдпула»

Режиссёр комедийного боевика «Дэдпул» Тим Миллер, уволенный со съёмок продолжения, недолго оставался без большого фантастического проекта. Тим поставит фильм «Нейромант» — экранизацию самого знаменитого романа в жанре киберпанк. Проектом занимается студия Fox, продюсером назначен Саймон Кинберг (серия «Люди Икс»).

Книга Уильяма Гибсона рассказывает о хакере Генри Кейсе — «киберковбое», живущем в недалёком будущем, где к интернету подключаются напрямую через мозг. Герой попался на взломе, и его приговорили к отключению от сети — его нервные контакты выжжены, и он больше не может заниматься любимым делом. Но таинственный наниматель обещает восстановить ему доступ, если Кейс поможет в одном щекотливом деле.

С «Нейроманта» в своё время фактически и начался киберпанк как жанр (хотя отдельные его элементы встречались и раньше, например, в книгах Филипа К. Дика), книга здорово повлияла на создателей «Призрака в доспехах» и «Матрицы». Впрочем, с 1984 года технологии шагнули вперёд и роман сильно устарел — интересно, попытается ли Миллер осовременить его, или сохранит атмосферу «ретро» и 1980-х?

По «Нейроманту» существуют игра, комикс и даже опера, но проект киноэкранизации мариновался в производственном аду много лет. Предыдущую попытку довести его до экрана совершил Винченцо Натали, режиссёр фильма «Куб», но от этого проекта остался только сценарий и набор интересных концепт-артов.

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