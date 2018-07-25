После того как Disney уволила Джеймса Ганна, режиссёра третьей части «Стражей Галактики», за старые твиты, а Дэн Хармон, создатель «Рика и Морти», удалил свой твиттер после критики со стороны пользователей, многие в Голливуде перестраховываются. Ещё один режиссёр, Райан Джонсон («Звёздные войны: Последние джедаи»), удалил более 20 тысяч своих старых твитов, написанных до 25 января этого года. На это обратил внимание автор YouTube-канала John talks Star Wars.

Джонсон был активным пользователем твиттера многие годы и периодически общался со своими подписчиками о фильмах, но, видимо, недавние скандалы (и тот факт, что он напрямую связан с Disney) заставили его волноваться о возможных последствиях старых сообщений. И если раньше их было около 22 тысяч, то теперь осталось чуть более тысячи.

Напомним, на прошлой неделе из-за написанных много лет назад твитов Disney официально объявила об увольнении с поста режиссёра «Стражей Галактики 3» Джеймса Ганна, который ранее снял первые две части серии. Вскоре после этого в сети стало распространяться неоднозначное видео с участием создателя «Рика и Морти» Дэна Хармона, что вынудило последнего удалить свой аккаунт в социальной сети.