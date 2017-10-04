Хоаким Роннинг, снявший фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», может снова поработать со студией Disney. Как пишет Comic Book, сейчас он ведет переговоры со студией и в скором времени может стать режиссёром сиквела «Малефисенты».

О самой картине известны лишь некоторые детали — например, что Анджелина Джоли вернётся к своей роли. Ожидается, что фильм продолжит рассказывать историю Спящей красавицы.

Мы работаем над сценарием, и это будет действительно сильное продолжение.

Анджелина Джоли 

Сценарий, о котором говорит исполнительница главной роли, пишут Джез Баттеруорт («Грань будущего»), Линда Вулвертон («Малефисента», «Король Лев») и Джо Рот («Малефисента», «Алиса в Стране чудес»), который также выступит продюсером проекта.

«Малефисента» — пример антисказки

Ревизионизм

Всё было не так! Фантастический ревизионизм

22.09.2017

От злой ведьмы Запада и Мелькора до Большого Серого Волка и Малефисенты: как злодеи оказались не такими уж и злодеями.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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