Хоаким Роннинг, снявший фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», может снова поработать со студией Disney. Как пишет Comic Book, сейчас он ведет переговоры со студией и в скором времени может стать режиссёром сиквела «Малефисенты».

О самой картине известны лишь некоторые детали — например, что Анджелина Джоли вернётся к своей роли. Ожидается, что фильм продолжит рассказывать историю Спящей красавицы.

Мы работаем над сценарием, и это будет действительно сильное продолжение. Анджелина Джоли

Сценарий, о котором говорит исполнительница главной роли, пишут Джез Баттеруорт («Грань будущего»), Линда Вулвертон («Малефисента», «Король Лев») и Джо Рот («Малефисента», «Алиса в Стране чудес»), который также выступит продюсером проекта.

«Малефисента» — пример антисказки Всё было не так! Фантастический ревизионизм От злой ведьмы Запада и Мелькора до Большого Серого Волка и Малефисенты: как злодеи оказались не такими уж и злодеями.