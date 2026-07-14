«Рик и Морти» может продолжаться «вечно», пока авторов не заменит ИИ

Шоураннер «Рика и Морти» Дэн Хармон заявил, что не спешит заканчивать сериал мультсериал, сравнив его с «Симпсонами» или «Южным парком».
Дэн Хармон
Замысел «Рика и Морти» в том, что он вечный. Есть такие шоу, как «Сайнфелд» , которые знают, когда нужно остановиться. Я не думаю, что нас вознаградят за такой подход в 22-минутной комедийной анимации.
Если Майкл [глава Cartoon Network] нас уволит, он предупредит заранее, чтобы мы смогли выпустить последний сезон. А до тех пор, я думаю, наша задача — держаться 100 лет, пока нас всех не заменит ИИ.
Сейчас подходит к концу девятый сезон, а создатели уже заняты разработкой 12.
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