«Рик и Морти» может продолжаться «вечно», пока авторов не заменит ИИ





Если Майкл [глава Cartoon Network] нас уволит, он предупредит заранее, чтобы мы смогли выпустить последний сезон. А до тех пор, я думаю, наша задача — держаться 100 лет, пока нас всех не заменит ИИ.



Замысел «Рика и Морти» в том, что он вечный. Есть такие шоу, как «Сайнфелд» , которые знают, когда нужно остановиться. Я не думаю, что нас вознаградят за такой подход в 22-минутной комедийной анимации.