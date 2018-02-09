Американский писатель Роберт Сальваторе возвращается в мир Забытых Царств с новой трилогией про Дзирта До’Урдена. В этих романах писатель покажет прошлое Подземья и города тёмных эльфов Мензоберронзана глазами наёмника Джарлакса и отца Дзирта Закнафейна. Об этом сообщает портал EnWorld.

Первый том трилогии называется «Вне времени» (Timeless). Книга в 432 страницы на языке оригинала поступит в продажу 18 сентября. Дата выхода других романов пока не называется. Сюжет расскажет, как молодой оружейник Закнафейн познакомился с наёмником Джарлаксом и матроной Мелис. Нас снова ждут интриги домов дроу, яростные схватки за власть и приключения тёмных эльфов — только теперь от лица отца Дзирта.

«Вне времени» уже можно заказать на «Амазоне».

В феврале у Сальваторе выходит новая книга Child of Mad God («Дитя безумного бога»), действие которой развернётся в магическом мире Корона. Главная героиня по имени Эолин — дочь ведьмы, рождённая в Ночь Кровавой луны. В детстве она потеряла своих родителей и вынужденно присоединилась к племени диких варваров. Теперь больше всего на свете ей хочется покинуть племя и увидеть «большой» мир.