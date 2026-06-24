«Rogue Trooper» Дункана Джонса показали на фестивале. Вот первые отзывы

Не то чтобы этот фильм не давал спать по ночам Джеймсу Кэмерону, создателю «Аватара», но он абсолютно в духе того, к сожалению, подзабытого Джеймса Кэмерона, который снял первого «Терминатора». Кто знает, куда это нас приведёт? Начнётся ли настоящее будущее футуристического будущего здесь? Будем надеяться.