«Rogue Trooper» Дункана Джонса показали на фестивале. Вот первые отзывы

Rogue Trooper — это экранизация британского комикса, выходившего в альманахе 2000 AD (оттуда же родом Судья Дредд). Его главный герой Роуг — генетически модифицированный солдат с суперсилами. На его планете, Нью-Земле, идёт война северян и южан, из-за чего поверхность планеты отравлена химическим оружием — но Роугу не страшны яды. Генерал южан предал подразделение Роуга, подставив его под огонь северян — и Роуг намерен ему отомстить.
Фильм снят с помощью захвата движения. В ролях Анайрин Барнард, Джемейн Клемент, Мэтт Берри, Хейли Этвелл, Эйса Баттерфельд и Шон Бин.