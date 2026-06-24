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«Rogue Trooper» Дункана Джонса показали на фестивале. Вот первые отзывы

Кот-император
24 июня 09:44
402
1 минута на чтение
Режиссёр Дункан Джонс («Луна2112», «Исходный код») снял компьютерный мультфильм Rogue Trooper и представил его на кинофестивале в Анси. У фильма пока нет прокатчика, но вполне возможно, именно на фестивале его и удастся продать.
Первые отзывы критиков — положительные: отмечают, что фильм визуально впечатляющий и в духе старой кинофантастики.
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Это фильм, полный гигантских роботов, синих солдат и исполинских кристаллов, торчащих из земли просто так, потому что круто смотрятся. Кадры из такого фильма можно представить в виде аэрографики на микроавтобусе или на обложке хэви-металлического альбома конца 1970-х. Это придётся по вкусу не каждому.
Но неудержимая энергия фильма, обаятельные персонажи и действительно впечатляющий визуал, снятый за малую долю типичного голливудского бюджета, но не менее впечатляющий, чем блокбастер, стоивший сотни миллионов, превращают его в уникальную и очаровательную вещь.
— Дрю Тейлор, The Wrap
Не всё здесь работает, но нельзя не восхититься фильмом, дающим вам столько зубодробительных битв звездолётов и местечковых британских оскорблений, оставась при этом критикой циничных экономических мотивов для бесконечных и бессмысленных войн.
— Венди Айд, ScreenDaily
Не то чтобы этот фильм не давал спать по ночам Джеймсу Кэмерону, создателю «Аватара», но он абсолютно в духе того, к сожалению, подзабытого Джеймса Кэмерона, который снял первого «Терминатора». Кто знает, куда это нас приведёт? Начнётся ли настоящее будущее футуристического будущего здесь? Будем надеяться.
— Деймон Вайс, Deadline
Rogue Trooper — это экранизация британского комикса, выходившего в альманахе 2000 AD (оттуда же родом Судья Дредд). Его главный герой Роуг — генетически модифицированный солдат с суперсилами. На его планете, Нью-Земле, идёт война северян и южан, из-за чего поверхность планеты отравлена химическим оружием — но Роугу не страшны яды. Генерал южан предал подразделение Роуга, подставив его под огонь северян — и Роуг намерен ему отомстить.

Фильм снят с помощью захвата движения. В ролях Анайрин Барнард, Джемейн Клемент, Мэтт Берри, Хейли Этвелл, Эйса Баттерфельд и Шон Бин.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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