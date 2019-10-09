Ролик со съёмок полнометражного «Майора Грома»

Издательство Bubble опубликовало ролик со съёмок полнометражной экранизации «Майора Грома», который показали посетителям фестиваля Comic Con Russia. Под драйвовую музыку показывают сцены погонь, перестрелки, беспорядки на улицах и съёмки с дронов.

Ранее на фестивале студия рассказала подробности о картине. Прежде всего, роль Игоря Грома исполнит Тихон Жизневский — вместо Александра Горбатова, который сыграл ту же роль в короткометражке 2017 года. Режиссером картины выступит Олег Трофим («Лёд»).

Мы полностью переписали изначальный сценарий и провели тотальный рекаст — о причинах я говорить не буду, скажу лишь то, что я никогда не был уверен в успехе проекта так, как сейчас. С момента анонса фильма в 2017 году многое поменялось, неизменным осталось лишь наше желание сделать действительно выдающееся кино, которое запомнится людям. И Тихон, как никто другой, подходит на роль главного героя подобного фильма. Артём Габрелянов, продюсер

В 2017-м Габрелянов рассказывал, что на съёмки картины уйдёт примерно 5 миллионов долларов.

С остальным актёрским составом можно ознакомиться на промо-фото.

А ещё студия опубликовала новый постер:

Даты выхода у картины пока нет.