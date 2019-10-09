Ролик со съёмок полнометражного «Майора Грома»

Новости, Яндекс
1 минута на чтение

Издательство Bubble опубликовало ролик со съёмок полнометражной экранизации «Майора Грома», который показали посетителям фестиваля Comic Con Russia. Под драйвовую музыку показывают сцены погонь, перестрелки, беспорядки на улицах и съёмки с дронов.

Ранее на фестивале студия рассказала подробности о картине. Прежде всего, роль Игоря Грома исполнит Тихон Жизневский — вместо Александра Горбатова, который сыграл ту же роль в короткометражке 2017 года.  Режиссером картины выступит Олег Трофим («Лёд»).

Мы полностью переписали изначальный сценарий и провели тотальный рекаст — о причинах я говорить не буду, скажу лишь то, что я никогда не был уверен в успехе проекта так, как сейчас. С момента анонса фильма в 2017 году многое поменялось, неизменным осталось лишь наше желание сделать действительно выдающееся кино, которое запомнится людям. И Тихон, как никто другой, подходит на роль главного героя подобного фильма.

Артём Габрелянов, продюсер

В 2017-м Габрелянов рассказывал, что на съёмки картины уйдёт примерно 5 миллионов долларов.

С остальным актёрским составом можно ознакомиться на промо-фото.

Ролик со съёмок полнометражного «Майора Грома» 1

А ещё студия опубликовала новый постер:

Ролик со съёмок полнометражного «Майора Грома»

Даты выхода у картины пока нет.

Читайте также

«Майор Гром» — это не экранизация комикса 3

«Майор Гром» — боевик в духе Гая Ричи

 20.02.2017

У Bubble Studios получился динамичный и стильный комедийный боевик, почти не имеющий отношения к их комиксам.

3 вопроса к тизеру «Майора Грома» 3

3 вопроса к тизеру «Майора Грома»

 13.11.2017

Ролик будущего кинокомикса от Bubble выглядит качественно. Но почему место действия похоже на Америку? Где тут Гром? И при чём здесь Навальный?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.