Бывшая жена Джорджа Ромеро Крис Ромеро займётся киноадаптацией ещё одного произведения Стивена Кинга — экранизацию получит роман «Девочка, которая любила Тома Гордона». Крис поработает над картиной вместе с продюсерами «Оно». В данный момент для фильма ищут сценариста. В производстве поучаствует компания Джорджа Ромеро Sanibel Films.

Я в восторге от того, что моя книга получит экранизацию и что в этом поучаствует компания Джорджа. Крис долго и упорно работала, чтобы этот проект получился. Стивен Кинг

Сюжет книги рассказывает о девушке по имени Триша МакФарланд, которая теряется в лесу. Там ей начинает мерещиться её любимый бейсболист Том Гордон. А ещё Триша думает, что её преследует сверхъестественное чудовище, известное как Бог потерянных.

Как пишет THR, покойный режиссёр был вовлечён в работу над экранизацией в 2000-х годах после того, как поработал с Кингом над «Калейдоскопом ужасов» и «Тёмной половиной».