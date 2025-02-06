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Новости

Российские специалисты по нейросетям расшифровали рукописи Александра Пушкина

Дмитрий Кинский
6 февраля 19:21
297
1 минута на чтение
Лингвисты и специалисты по нейросетям из Smart Engines расшифровали рукописи Александра Пушкина с помощью искусственного интеллекта.
Нейросеть сначала обучили на «Болдинской рукописи» зачеркивать незачеркнутые слова, а потом — расшифровывать зачеркнутые слова. Так ИИ должен был зафиксировать, какие движения пера свойственны почерку поэта.
Однако важно понимать, что нейросеть формирует гипотезу, которую предстоит еще проверить текстологам, специализирующимся на работах Пушкина.
Теперь команда готовит серию научных публикаций, а также планирует совершенствовать технологию, чтобы расшифровывать рукописи других авторов.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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