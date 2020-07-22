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    Новости

    Российская государственная библиотека для молодёжи организует конкурс комиксов

    22 июля 2020
    Кот-император
    22.07.2020
    2436
    0 минут на чтение
    Российская государственная библиотека для молодёжи организует конкурс комиксов

    Российская государственная библиотека для молодёжи готовится отпраздновать двойной юбилей — 10 лет с тех пор, как в ней открылся первый в стране Центр комиксов и визуальной культуры. Кроме того, тогда же организаторы подготовили и первый российский библиотечный комикс.

    В честь праздника библиотека запускает конкурс комиксов, на который принимаются работы как профессионалов в индустрии, так и новичков.

    Рекомендуемые темы:

    • библиотечный детектив;
    • библиотечный комикс-путеводитель;
    • страшные и смешные истории, случившиеся в библиотеке;
    • романтические истории, связанные с библиотекой;
    • истории о выдающихся библиотекарях, читателях, владельцах частных библиотек;
    • истории, связанные с личной или семейной библиотекой.

    Сроки:

    24 июля — 1 сентября 2020 года. Церемония награждения пройдёт 15 сентября в библиотеке.

    Требования:

    • PDF-формат с настройками для просмотра в интернете;
    • формат страницы — А4;
    • объём — от 1-2 страниц;
    • цветная или ч/б, любая техника и стиль;
    • в сопроводительном файле (.doc, .docx) указать ФИО автора/авторов, краткую биографическую справку (по желанию для непрофессионалов), контактные данные (ссылки на соцсети, электронный адрес, по желанию — номер мобильного телефона).

    Номинации две: лучшая рисованная история» (по результатам голосования жюри) и выбор Оргкомитета.

    В жюри входит множество действующих художников и комиксистов, а также деятелей индустрии вроде переводчиков и издателей (например, Дмитрий Яковлев, директор издательства «Бумкнига» и фестиваля «Бумфест»).

    Все подробности — на сайте библиотеки. Работы отправлять на почту: kanunnikova@rgub.ru.

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    Кот-император
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