Российская государственная библиотека для молодёжи организует конкурс комиксов

Российская государственная библиотека для молодёжи готовится отпраздновать двойной юбилей — 10 лет с тех пор, как в ней открылся первый в стране Центр комиксов и визуальной культуры. Кроме того, тогда же организаторы подготовили и первый российский библиотечный комикс.

В честь праздника библиотека запускает конкурс комиксов, на который принимаются работы как профессионалов в индустрии, так и новичков.

Рекомендуемые темы:

библиотечный детектив;

библиотечный комикс-путеводитель;

страшные и смешные истории, случившиеся в библиотеке;

романтические истории, связанные с библиотекой;

истории о выдающихся библиотекарях, читателях, владельцах частных библиотек;

истории, связанные с личной или семейной библиотекой.

Сроки:

24 июля — 1 сентября 2020 года. Церемония награждения пройдёт 15 сентября в библиотеке.

Требования:

PDF-формат с настройками для просмотра в интернете;

формат страницы — А4;

объём — от 1-2 страниц;

цветная или ч/б, любая техника и стиль;

в сопроводительном файле (.doc, .docx) указать ФИО автора/авторов, краткую биографическую справку (по желанию для непрофессионалов), контактные данные (ссылки на соцсети, электронный адрес, по желанию — номер мобильного телефона).

Номинации две: лучшая рисованная история» (по результатам голосования жюри) и выбор Оргкомитета.

В жюри входит множество действующих художников и комиксистов, а также деятелей индустрии вроде переводчиков и издателей (например, Дмитрий Яковлев, директор издательства «Бумкнига» и фестиваля «Бумфест»).

Все подробности — на сайте библиотеки. Работы отправлять на почту: kanunnikova@rgub.ru.