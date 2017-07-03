30 июня врачи и учёные из Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России вживили пациенту «бионический глаз» Argus II. Операция была проведена под контролем специалистов компании Second Sight, разработавшей эту технологию в середине 2000-х годов. На данный момент Argus II считается наиболее современной и перспективной системой кибернетического зрения и позволяет полностью слепым пациентам видеть белые и чёрные линии, а также различать крупные буквы и слова.

Как сообщает РИА Новости, 59-летний пациент из Челябинска, которому имплантировали киберсетчатку, сможет видеть примерно через месяц. «Бионический глаз» можно будет «включить» только после того, как он успешно приживется. За реабилитацией пациента медики буду следить 2-3 недели.

По словам Игоря Тихомирова, представителя фонда «Искусство, наука и спорт», в ближайшее время планируется ещё одна подобная операция. Сейчас уже ведётся поиск пациента для имплантации.

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