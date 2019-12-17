Сразу три российские ленты попали в шорт-листы премии «Оскар» — в разных номинациях.

Фантастический короткометражный мультфильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» вошёл в номинацию «Лучшая анимационная короткометражка». Ещё в списке девять мультфильмов — из Франции, Португалии, Нидерландов, США и других стран. Прошлые работы Бронзита — «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016) — также ранее выдвигались на «Оскар», но без премии.

Кроме того, в список номинантов вошли лента Кантемира Балагова «Дылда» («Лучший фильм на иностранном языке») и «Акварель» Виктора Красовского («Лучший документальный фильм»).

Окончательный список номинантов 92-й премии «Оскар» объявят 13 января.

Церемония награждения победителей пройдёт 9 февраля.