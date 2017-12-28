Российский офис Nintendo опубликовал рекламный ролик, который был снят специально для отечественной аудитории. Посмотрите, что у них получилось:
Создатели видео постарались подчеркнуть, как компания повлияла на культуру видеоигр в России. Правда, некоторые сценки кажутся совсем уж странными в отечественных реалиях, вроде игровой приставки в армии и портативной консоли в ночном клубе. Но тем не менее, ролик получился забавным.
Это редкий случай, когда локальному офису позволили снять свой рекламный ролик. Обычно зарубежной аудитории показывают оригинальные видео с субтитрами.
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