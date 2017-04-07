На краудфандинговой платформе CrowdRepublic продолжается проект по сбору средств на издание настольной игры «Во славу Одина». Она собрала требуемую сумму в первые же часы, и теперь участники раскрывают дополнительные цели.

«Во славу Одина» — эпическая стратегическая игра в скандинавском сеттинге для 1-4 человек. Игру можно назвать симулятором племени викингов, ведь игрокам предлагается взять под контроль своё племя и привести его к процветанию. Здесь больше полусотни (!) действий, которые можно применять в свой ход: можно охотиться, ловить рыбу, добывать руду, грабить (даже караваны), создавать артефакты, заселять новые земли и так далее.

Чтобы поддержать такой игровой процесс, требуется целая куча компонентов. На иллюстрации к новости просто не вместились буклеты и коробка от игры. По размерам коробка сравнима с «Агриколой» или «Каверной», и туда входят поле с действиями, планшеты игроков, планшеты островов, планшеты и карточки артефактов, планшеты и жетоны кораблей и построек, жетоны для монет, множество карточек профессий, оружия, товаров, десятки деревянных фигурок и правила игры.

Обзор видеоигры от CrowdRepublic:

По словам CrowdRepublic, игра будет издана HobbyWorld в любом случае. Платформа выступает скорее как площадка для предзаказа. Настолка обойдётся в 4390 рублей, что на 1000 рублей дешевле цены в магазине. Доставить игру обещают к сентябрю этого года.