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Сборы «Лило и Стич» на пути к милллиарду, а «Миссия невыполнима 8» уступает предыдущей части

Андрей Квасков
2 июня 14:15
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Издание Variety обновило данные о сборах фильмов за последнюю неделю. Мировая касса ремейка мультфильма «Лило и Стич» достигла 610 млн долларов, став вторым по величине релизом 2025-го после Minecraft.

Аналитики считают, что с такими темпами новинка от Disney в конечном итоге может превзойти «Майнкрафт» (947 млн) и стать самым кассовым фильмом года на сегодняшний день.

Тем временем «Миссия невыполнима: Финальная расплата» собрала 353 млн долларов при бюджете в 400 млн. «Смертельной расплате» удалось собрать 370 млн за аналогичный период.

«Грешники» Райана Куглера достигли 360 млн долларов, а сборы «Пункта назначения: Кровные узы» превысили 229 млн долларов, закрепив статус самой прибыльной части франшизы.

Последней крупной новинкой стал экшен «Каратэ-пацан: Легенды» стартовал с 47 млн долларов, что уже превышает бюджет ленты (45 млн).

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Андрей Квасков
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