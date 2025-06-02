Сборы «Лило и Стич» на пути к милллиарду, а «Миссия невыполнима 8» уступает предыдущей части

Издание Variety обновило данные о сборах фильмов за последнюю неделю. Мировая касса ремейка мультфильма «Лило и Стич» достигла 610 млн долларов, став вторым по величине релизом 2025-го после Minecraft.





Аналитики считают, что с такими темпами новинка от Disney в конечном итоге может превзойти «Майнкрафт» (947 млн) и стать самым кассовым фильмом года на сегодняшний день.





Тем временем «Миссия невыполнима: Финальная расплата» собрала 353 млн долларов при бюджете в 400 млн. «Смертельной расплате» удалось собрать 370 млн за аналогичный период.





«Грешники» Райана Куглера достигли 360 млн долларов, а сборы «Пункта назначения: Кровные узы» превысили 229 млн долларов, закрепив статус самой прибыльной части франшизы.





