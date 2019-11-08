Сценарист отечественной фантастической картины «Аванпост» Илья Куликов занимается не только сериалами и полнометражками, но и анимацией. На его канале вышла вторая серия мультсериала «Кот Кокос и его друзья», в которой продюсер представил кроссовер двух проектов.

По сюжету главные герои — кот Кокос и пес Нос — хотят попасть на «Аванпост» в кино (копию картины с трудом доставил Комар Эскобар из мира людей!). Но на пути друзей встаёт жадный Слоник Хроник — он скупил все билеты и не желает ими ни с кем делиться. На помощь героям приходит «волшебная пудра дружбы и радости, которая творит настоящие чудеса».

Первоначально Кот Кокос засветился в сериале «Мылодрама» на канале «Пятница!», а в апреле 2019-го на канале появилась первая серия, которая суммарно набрала более 1,5 миллиона просмотров.

Ранее команда авторов картины выпустила у себя на сайте браузерную игру с интеграцией Google Maps.

Режиссёром «Аванпоста» выступил Егор Баранов («Гоголь»). Продюсерские функции на себя взяли Premier Studios и «ТВ-3». Главные роли исполнили Алексей Чадов, Лукерья Ильяшенко, Пётр Федоров и Светлана Иванова.

В прокат фильм выйдет 21 ноября.