Сценарист Адам Саймон, который работает над ремейком «Рейда», в интервью ComicBook рассказал, что еще до сериала про Карателя от Netflix он вел переговоры с Marvel по поводу киноадаптации. А уже после выхода шоу с Джоном Бернталом у него появилась новая идея для сценария.
По словам Саймона, опять снимать фильм о происхождении героя было бы ошибкой.
Фильм обязательно должен быть с рейтингом R. Он должен быть таким же мужественным и дерзким, как «Логан». В моем представлении сюжет должен развернуться после событий сериала. Фрэнк осознает угрозу, которую супергерои и злодеи представляют для человечества. Поэтому он должен устранить человека, который несет ответственность за неисчислимые жертвы среди гражданских. Того, с кого все это началось. Того, кто собрал вместе это оружие массового уничтожения. Ника Фьюри. Однако в конце первого акта Фрэнк понимает, что его использовали. Ситуация переворачивается, из-за чего Фрэнку и Фьюри приходится податься в бега — от героев и злодеев.
Адам считает, что Джо Линч («Погром») идеально бы подошел на должность постановщика боевика. Карателя в его представлении должен сыграть все тот же Джон Бернтал, а Джоэл Эдгертон — Меченого. Что касается саундтрека, то сценарист хотел бы услышать в фильме Эминема. А еще в нем должны появиться Сокол, Черная вдова и Зимний солдат.
Также Саймон признался, что он всегда был большим фанатом Карателя.
Я читал все комиксы про него. Я вырос в мире, где виновные в моей жизни остались безнаказанными. Первый комикс, который я прочитал, был «Круг крови». Он снес мне башню, я стал одержимым. Я ходил в магазины, спрашивал у друзей, искал повсюду комиксы «Каратель», которые только мог достать.
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