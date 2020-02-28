Сценарист Адам Саймон, который работает над ремейком «Рейда», в интервью ComicBook рассказал, что еще до сериала про Карателя от Netflix он вел переговоры с Marvel по поводу киноадаптации. А уже после выхода шоу с Джоном Бернталом у него появилась новая идея для сценария.

По словам Саймона, опять снимать фильм о происхождении героя было бы ошибкой.

Фильм обязательно должен быть с рейтингом R. Он должен быть таким же мужественным и дерзким, как «Логан». В моем представлении сюжет должен развернуться после событий сериала. Фрэнк осознает угрозу, которую супергерои и злодеи представляют для человечества. Поэтому он должен устранить человека, который несет ответственность за неисчислимые жертвы среди гражданских. Того, с кого все это началось. Того, кто собрал вместе это оружие массового уничтожения. Ника Фьюри. Однако в конце первого акта Фрэнк понимает, что его использовали. Ситуация переворачивается, из-за чего Фрэнку и Фьюри приходится податься в бега — от героев и злодеев.

Адам считает, что Джо Линч («Погром») идеально бы подошел на должность постановщика боевика. Карателя в его представлении должен сыграть все тот же Джон Бернтал, а Джоэл Эдгертон — Меченого. Что касается саундтрека, то сценарист хотел бы услышать в фильме Эминема. А еще в нем должны появиться Сокол, Черная вдова и Зимний солдат.

Также Саймон признался, что он всегда был большим фанатом Карателя.