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«Секретные материалы: Хочу верить» получили страшную режиссёрскую версию — «Врач Франкенштейн»

Кот-император
5 августа 08:50
1296
1 минута на чтение
14 августа на Hulu выйдет режиссёрская версия фильма Криса Картера «Секретные материалы: Хочу верить». Она получила неожиданный подзаголовок Vrach Frankenshteyn — возможно, создатели ошиблись, переводя на русский слово «Доктор», либо хотели подчеркнуть, что здешний аналог «Франкенштейна», Янке Дацишин — именно врач-трансплантолог, а не доктор наук. Сервис выпустил новый трейлер этой версии:
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Напомним, по сюжету «Хочу верить» Скалли и Малдер уже после ухода из ФБР расследуют похищения людей и незаконный оборот органов. В режиссёрскую версию войдут страшные и жестокие моменты, вырезанные по требованию студии:
Крис Картер
режиссёр
«Мы собирались сделать фильм про Франкенштейна в реальной жизни, но по ряду причин наш Франкенштейн так и не вышел полностью из операционной. Возможность приложить к нему электроды снова — это особое удовольствие.

Я снял слишком страшный фильм, а шишки в Fox сказали мне, что хотят рейтинг PG-13. Теперь у меня есть возможность вернуться к фильму и сделать его таким страшным, как я всегда хотел. Это не просто режиссёрская версия ради режиссёрской версии. Это своего рода возвращение к жизни того, что было на страницах сценария, но так и не попало на экран.»

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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