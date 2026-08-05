«Секретные материалы: Хочу верить» получили страшную режиссёрскую версию — «Врач Франкенштейн»





Я снял слишком страшный фильм, а шишки в Fox сказали мне, что хотят рейтинг PG-13. Теперь у меня есть возможность вернуться к фильму и сделать его таким страшным, как я всегда хотел. Это не просто режиссёрская версия ради режиссёрской версии. Это своего рода возвращение к жизни того, что было на страницах сценария, но так и не попало на экран.»

«Мы собирались сделать фильм про Франкенштейна в реальной жизни, но по ряду причин наш Франкенштейн так и не вышел полностью из операционной. Возможность приложить к нему электроды снова — это особое удовольствие.