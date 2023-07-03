Съемки нового спин-оффа «Ведьмака» закончились сильно раньше, чем планировалось

Портал Redanian Intelligence рассказал, что 1 июля закончились съемки второго спин-оффа «Ведьмака» от Netflix про банду Крысы.
Съемки длились всего около двух месяцев, что довольно странно. Изначально инсайдер Дэниел Рихтман говорил, что они должны были продолжаться пять-шесть месяцев.
Вероятно, Netflix прямо во время производства решил сократить хронометраж спин-оффа. Сериал должен был получить восемь эпизодов, но за два месяца их попросту невозможно отснять. Так что нас ждут три-четыре эпизода. Либо проект превратят в полнометражный фильм.
Это изменение отчасти может быть связано с неубедительным стартом третьего сезона «Ведьмака». Рейтинг новых серий на агрегаторах вроде IMDb и Rotten Tomatoes сильно ниже, чем у предыдущих.
Спин-офф про банду Крысы должен выйти в 2024 году.
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