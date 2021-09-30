Сериал «Этерна» по книгам Веры Камши выйдет в 2023-м на «КиноПоиске»

Обновлено: как пишет сам «КиноПоиск», первый эпизод покажут на новогодние праздники, а вот остальные будут выходить через год, в начале 2023-го.

Показывать сериал «Этерна» по фэнтезийному циклу Веры Камши «Отблески Этерны» будет всё же «КиноПоиск». Об этом представители онлайн-кинотеатра рассказали на презентации 30 сентября.

Там же команда показала новый трейлер — не ранний концепт-тизер, а полноценный ролик с уже финальными кадрами. Видео просили не снимать, обещают скоро обнародовать.

Вот как описывает трейлер наш корреспондент

Акцент в трейлере на Дике и Агарисе. Экшен в основном с участием Робера. Много сцен в монастыре Лаик. С Рокэ фрагмент сцены дуэли с Окделлом-старшим.

Сезон стартует в 2022-м. А на Новый год «КиноПоиск» покажет пилот.

Продюсеры сериала Евгений Баранов и Евгений Рене планируют снять пять сезонов по десять серий в каждом.

Сценарий написал Сергей Юдаков («Великая», «Легенда о Коловрате», «Землетрясение», «Домовой»). Режиссёр — Евгений Невский («Интерны», «В спорте только девушки»). Оператор-постановщик — Александр Симонов. Художником-постановщиком выступает Анастасия Каримулина, работавшая на нескольких фильмах Алексея Балабанова, а также на картинах «История одного назначения» и «Конёк-горбунок». Художник по костюмам − Наталья Белоусова, ученица Сергея Стручева (постоянного художника Никиты Михалкова), одного из лучших в России специалистов по историческому костюму.