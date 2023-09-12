Сериал «Кибердеревня» стартует 23 сентября. Смотрим новый трейлер!

«Кинопоиск» показал новый трейлер фантастический комедии «Кибердеревня», которая выросла из веб-сериала birchpunk про русскую деревню будущего на Марсе.

Действие развернётся в 2100 году вокруг фермера Николая. Он счастливо живёт с семьёй в кибердеревне и спокойно ведёт роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод. Чтобы спасти свой дом, фермер отправляется в полное опасностей путешествие до Земли. Так он надеется достучаться до руководства «Ижевск Дайнемикс» и её главы.

В актёрском составе «Кибердеревни» — Григорий Скряпкин, Артём Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, Елена Махова и другие.

Создатели оригинального проекта birchpunk — Сергей Васильев, Никита Ворожищев и Григорий Скряпкин — также участвуют в работе над сериалом.

Постер

Всего в шоу будет 10 эпизодов по 20 минут. Сериал стартует 23 сентября.