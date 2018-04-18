Вчера мы рассказывали грустную историю судебных тяжб, из-за которых постановщик «Безумного Макса» Джордж Миллер не может снимать следующие части фильмов. Его киностудия подала в суд на кинокомпанию Warner Bros., и пока неизвестно, чем закончится их разбирательство.
Шарлиз Терон, сыгравшая Фуриосу в «Дороге ярости», поддержала режиссёра. В недавнем интервью она рассказала, что с удовольствием бы снова воплотила этого персонажа.
Я на это очень надеюсь. Мне полюбился этот персонаж, мне понравилось работать с Джорджем Миллером, и если он возьмётся за съёмки, то я в деле, буду работать с самого начала. Работа с Миллером напоминает мне опыт с Джейсоном Райтманом (вероятно, актриса говорит о фильме «Бедная богатая девочка» — прим. МирФ). Мне даже не надо видеть сценарий — настолько я доверяю Миллеру. Это прекрасно, когда у вас с режиссёром такое взаимопонимание.
Шарлиз Терон
Посмотреть на Шарлиз можно будет в «Талли» — драматической комедии, которая выходит этим летом в российский прокат. Режиссёром картины выступил как раз Джейсон Райтман.
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