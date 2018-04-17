Неужели «Дорога ярости» закончится тупиком?

Австралийское издание The Sydney Morning Herald рассказало подробности громкого судебного разбирательства между кинокомпанией Джорджа Миллера Kennedy Miller Mitchell (KMM) и голливудской студией Warner Bros. Именно эти затянувшиеся тяжбы и мешают снимать пятого «Безумного Макса». В KMM уверены, что WB выплатили им не все деньги после «Дороги ярости». В документе, который австралийская студия подала в Верховный суд Нового Южного Уэльса, указано, что Warner Bros. действовала в «грубой и оскорбительной манере».

Камнем преткновения стали 7 млн долларов — представители KMM считают, что именно такую сумму удерживает WB за съёмки последней части «Безумного Макса». Компания Миллера не намерена дальше работать с голливудской студией, пока та не выплатит средства.

TSMH ознакомилось с иском и рассказало, в чем именно конфликт кинокомпаний. Оказалось, что каждая из них по-своему оценивает итоговый производственный бюджет. KMM потратили на фильм 154,6 млн доллара, а студия WB подсчитала 185,1 млн.

Кроме того, WB утверждают, что по условиям контракта студия Миллера должна была снять 100-минутный фильм с рейтингом, не превышающем PG-13 (16+, возрастной рейтинг «Звёздных войн» или «Мстителей»). В итоге Миллер снял двухчасовую картину с рейтингом R (18+), что нарушило условия сделки.

Ещё одним поводом конфликта стали невероятные сложности съёмочного процесса. «Дорогу ярости» снимали почти без компьютерной графики. Фильм планировали снимать в Австралии, но из-за дождей график был сорван. Поэтому Миллер вместе с продюсером Дагом Митчеллом (один из основателей KMM) решили перенести съёмки со всем оборудованием и техникой в Южную Африку и Намибию. Это случилось в 2012 году.

Кроме того, в документе упоминаются и другие эпизоды, которые привели к конфликту кинокомпаний. Эти претензии предъявляет KMM:

Сперва Warner Bros. попросили не снимать некоторые сцены, включая цитадель Несмертного Джо. Студия попросила переснять их и добавить новую концовку.

Когда Миллер так и сделал, WB долгое время совещались и в результате решили внести ещё некоторые «существенные изменения» в производство. Миллеру пришлось доснимать в том числе и вырезанные сцены.

WB провела около 10 тестовых показов «Дороги ярости», и после каждого просила внести те или иные изменения.

Позже студия дала «добро» на дополнительные съёмки общей стоимостью в 31 млн долларов, к ним приступили в 2013 году. Правда, для этого требовалось собрать всех актёров, съёмочную команду, технику и транспорт опять в Австралии. Стоимость досъёмок была исключена из финального производственного бюджета.

Warner Bros. обратились за дополнительным финансированием к продюсерской студии Ratpac-Dune Entertainment в обход контракта с KMM. Условия сделки предполагали, что если WB понадобится дополнительное финансирование, то в первую очередь она обратится именно к студии Миллера. (Сейчас WB прекратили сотрудничать с основателем Ratpac-Dune Entertainment Бреттом Рэтнером из-за обвинений в сексуальных домогательствах.)

В свою очередь, Warner Bros. тоже имеют ряд претензий к австралийской студии:

«Дорога ярости», по их словам, «существенно превысила одобренный бюджет», причём дополнительные траты не были письменно согласованы с WB.

KMM затянула съёмки картины, производственный бюджет в 2012 году вырос до такой степени, что без вмешательства и одобрения студии фильм стало невозможно снять в срок.

Студия требовала от KMM снять другую концовку вместо текущей.

KMM согласились профинансировать некоторые досъёмки в 2013 году.

Из-за этого предварительную дату премьеры пришлось сдвинуть на 14 месяцев, а производственный бюджет вырос на 31 млн долларов — как раз до указанной суммы 185,1 млн долларов.

Сам Джордж Миллер относится к судебным тяжбам философски. Об этом он рассказал студентам на лекции в Национальном институте по вопросам злоупотребления наркотиками на прошлой неделе. Постановщик также поведал, кто из режиссёров прошлого на него оказали наибольшее влияние (это Бастер Китон и Альфред Хичкок) и как Джек Николсон посоветовал ему работать с голливудскими студиями. Вот какой совет актёр дал ему на съёмках «Иствикских ведьм» (1987):

Они ошибочно принимают вежливость и уступчивость за слабость. Вы должны заставить их думать, будто вы безумны!

Для пятого и шестого фильма Миллер уже подготовил сценарии. Режиссёр пошутил, что всё это время они не сидели сложа руки. Увы, пока он не может сказать, увидят ли когда-нибудь зрители нового «Безумного Макса».

Ситуация складывается неоднозначная. Если KMM проиграет дело, то вряд ли у студии будут деньги и желание дальше работать с Warner Bros. Если же KMM выиграет дело, то не исключено, что сами «Уорнеры» не захотят финансировать продолжение. Хуже всего, что время не на стороне 72-летнего режиссёра. Впрочем, шансы у австралийской кинокомпании весьма велики — потому что она подала в австралийский суд, который вполне может встать на сторону студии Миллера.

«Безумный Макс: Дорога ярости» — фантастический боевик Джорджа Миллера, снятый в 2015 году. Это мягкий перезапуск классических постапокалиптических фильмов, но с Томом Харди в главной роли. Мы назвали «Дорогу ярости» лучшим фильмом 2015 года. Картина была номинирована на 10 премий «Оскар» и в итоге получила шесть статуэток.