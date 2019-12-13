По данным Variety, шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс подписались на новый проект Warner Bros. — киноадаптацию комикса «Лавкрафт». Дуэт выступит продюсерами.

Пока что у проекта нет режиссёра, но известно, что сценарий пишут Фил Хэй и Мэтт Манфреди («Приглашение», «Время возмездия»), а исполнительным продюсером картины стала режиссёр этих фильмов Карин Кусама.

Комикс «Лавкрафт» рассказывает о жизни писателя. Детали сюжета в экранизации держатся в секрете, но источники издания говорят, что Бениофф и Уайсс хотят раскрыть идею того, что существа, придуманные писателем, были реальны.

Напомним, ранее Бениофф и Уайсс подписали многомиллионный контракт с Netflix, где будут запускать свои будущие проекты. После сделки они покинули должности режиссёров будущего фильма по «Звёздным войнам».

В 2020-м по «Цвету из Иных миров» увидит свет картина от создателей «Мэнди» с Николосом Кейджем в главной роли. Её авторы планируют развить киновселенную по произведениям Лавкрафта.