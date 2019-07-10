Братья Дафферы — шоураннеры сериала «Очень странные дела» — поделились примерными планами на следующий сезон «Очень странных дел». У них уже есть кое-какие намётки на продолжение, но детально сюжет они ещё не прорабатывали.

Осторожно, спойлеры! Осторожно, спойлеры к финалу сериала! Если вы ещё не смотрели, то почитайте наш обзор без спойлеров

Мы пока что много не знаем, но мы знаем общее направление сюжета. К концу второго сезона мы знали о Билли. Мы знали о появлении русских. Мы не придумали на тот момент торговый центр, но, опять же повторюсь, общее направление мы составили. Примерно вот что мы знаем о четвёртом сезоне. Основные штрихи мы сделали. Осталось заполнить всё остальное деталями. Мы очень воодушевлены тем, в каком направлении движется работа. Опять же, как мы и говорили, четвёртый сезон ощущается совсем другим, нежели третий. Но я думаю, мы всё делаем правильно. Росс Даффер, шоураннер «Очень странных дел»

Он также добавил, что действие сюжета перенесёт зрителей за пределы Хоукинса. Вероятно, в том числе, и в Советский Союз.

Если предположить, что четвёртый сезон увидит свет, то возникает справедливый вопрос — кто же тот американец из сцены после титров. И что они собираются делать с Демогоргоном. Очевидно, эти элементы будут играть большую роль в четвёртом сезоне. Третий сезон завершился разошедшимися сюжетными линиями. В продолжении мы планируем исследовать каждую из них. Росс Даффер, шоураннер «Очень странных дел»

Ранее в интервью Entertainment Weekly Милли Бобби Браун рассказала, что оценила теорию о том, что Хоппер может быть жив. Фанаты предположили, что это именно он сидит в тюрьме русских — якобы его упоминают в реплике «Нет, не американца». Актрису спросили, как она отреагировала на смерть героя Дэвида Харбора и вот как она сформулировала ответ: