Шрайер: Blizzard работает над новым StarCraft и «огромным количеством» других проектов





Шутер по вселенной StarCraft, о котором слухи ходят не первый год, всё ещё в активной разработке. Проект возглавляет бывший продюсер серии Far Cry Дэн Хэй, а показать игру планируют на BlizzCon 2026.





Diablo 4 оказалась коммерчески успешной настолько, что руководство решило расширить производство: помимо поддержки текущих сезонов, Blizzard готовит крупный контент и, возможно, спин-оффы серии. Overwatch и World of Warcraft тоже «чувствуют» себя нормально.





Напомним, что BlizzCon 2026 пройдет с 12 по 13 сентября в Калифорнии.



Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер в своём подкасте рассказал, что Blizzard работает над «тонной» новых проектов, одним из которых станет следующий StarCraft.