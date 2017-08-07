Издание Quartz рассказало, что шубы стражей Ночного дозора из «Игры престолов» были сделаны из дешёвых ковров, купленных в IKEA.

Художница по костюмам Мишель Клэптон рассказала, как белоснежные ковры превращались в настоящие средневековые одежды. Для этого шкуры обрезали, брили, красили и делали всё, чтобы они выглядели старыми и потрепанными. Для шоу, где цена каждого эпизода оценивается примерно в 10 миллионов долларов, а над костюмами трудится команда из 100 человек, такая экономность поражает.

Я хотела, чтобы зрители буквально почувствовали запах, исходящий от этих костюмов. Их натирали воском и замораживали, чтобы они как следует вписались в окружение.

Мишель Клэптон

К слову, Клэптон рассказала о хитрости костюмеров ещё в мае прошлого года. Но ни фанаты, ни компания IKEA этого не заметили.

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