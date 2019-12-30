Печальные новости. Умер художник Сид Мид, который прославился созданными им дизайнами футуристической техники. На его концепт-артах во многом основаны «Бегущий по лезвию», «Звёздный путь» и «Трон». Ему было 86 лет.

Мида называли визионером и футуристом, он рисовал не только для кино, но и сотрудничал с компаниями Ford, Philips, Sony и Chrysler, помогая разрабатывать перспективную технику. Его концепт-арты к «Бегущему» подобающе мрачны, но на большинстве его картин изображено светлое, радостное будущее, где техника служит людям, а не подавляет их.

Концепт-арты к «Бегущему по лезвию»

Футуристические иллюстрации