Сидни Суини — в главной роли в «Гандаме» от Netflix. Съёмки начались

Netflix опубликовали полный актёрский состав будущей живой экранизации аниме Mobile Suit Gundam. Главные роли играют Сидни Суини («Горничная», сериал «Эйфория») и Ноа Сентинео («Чёрный Адам», «Герой наших снов»).

Съёмки «Гандама» уже начались в Австралии. Это будет полнометражный фильм, который выйдет на стриминге. Режиссёр и сценарист — Джим Микл, известный по малобюджетным фильмам «Земля вампиров» и «Холод в июле» и сериалу « Хэп и Леонард» ; это будет его первый крупный кинопроект.

Оригинальный «Гандам» — это меха, космическая фантастика о боевых роботах, управляемых людьми. Насколько известно из неофициальных источников, фильм основан на арке The 08th MS Team, посвящённой Годовой войне — крупнейшему конфликту в мире «Гандама» между Земной Федерацией и княжеством Зион. Сама эта война показана ещё в оригинальном сериале 1979 года, но арка The 08th MS Team — это OVA 1996 года.

концепт-арт к фильму

