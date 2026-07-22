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Новости

«Гандам» с Сидни Суини закончил съёмки. А вот фото с площадки

Кот-император
22 июля 09:45
501
1 минута на чтение
Живой фильм по аниме-франшизе «Гандам» завершил съёмки и переходит к пост-продакшену. Ожидается, что фильм выйдет на Netflix в 2027 году.
«Гандам» — это меха, фантастика о боевых человекоподобных роботах, управляемых пилотами. Фильм основан на арке The 08th MS Team, посвящённой Годовой войне между Земной Федерацией и княжеством Зион.
Режиссёр Джим Микл — это его первый крупный проект. В главной роли — Сидни Суини («Мадам Паутина»), в других ролях — Ноа Сентинео, Джейсон Айзекс, Сиоли Куцуна, Джексон Вайт.
Портал What’s on Netflix опубликовал фотографии со съёмок. На них в основном видно павильон, изображающий военную базу, и статистов в роли персонала. Но в кадр попали также Сиоли Куцуна и Александр Рудинский.

Предыстория

Сидни Суини — в главной роли в «Гандаме» от Netflix. Съёмки начались

Кот-император

22.04.2026

5869

Объявлен полный актёрский состав.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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