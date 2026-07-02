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«Сиреноголовый»: интернет-страшилка станет фильмом от создателей «Орудий»

Кот-император
2 июля 09:23
418
1 минута на чтение
Студия Warner Bros., перебив ставки конкурентов, приобрела права на киноадаптацию Сиреноголового. Это не книга и не комикс, а просто персонаж с картинок художника Тревора Хендерсона: очень высокое тощее создание с двумя рупорами вместо головы.

Сиреноголовый приобрёл популярность в интернете и стал персонажем крипипаст. Согласно этим страшилкам, это существо охотится на людей, заманивая их с помощью звуков. Несмотря на огромный, 12-метровый рост, монстр умеет прятаться, притворяясь обычным столбом. А во время нападения Сиреноголовый издаёт сирену тревоги или воспроизводит голоса своих жертв
Сценарий фильма пишет Зак Креггер, создатель «Орудий», и Брайан Даффилд («Никто тебя не спасёт»). Планируется, что Даффилд и будет режиссёром. Снимет фильм производственная компания Vertigo Entertainment, создавшая всё те же «Орудия».

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Забудьте Красную Руку и Чёрную Простыню. Встречайте ужасы XXI века: Залго, Хиробрина, smile.jpg и Слендермена.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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