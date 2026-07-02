«Сиреноголовый»: интернет-страшилка станет фильмом от создателей «Орудий»





Сиреноголовый приобрёл популярность в интернете и стал персонажем крипипаст. Согласно этим страшилкам, это существо охотится на людей, заманивая их с помощью звуков. Несмотря на огромный, 12-метровый рост, монстр умеет прятаться, притворяясь обычным столбом. А во время нападения Сиреноголовый издаёт сирену тревоги или воспроизводит голоса своих жертв

Студия Warner Bros., перебив ставки конкурентов, приобрела права на киноадаптацию Сиреноголового. Это не книга и не комикс, а просто персонаж с картинок художника Тревора Хендерсона: очень высокое тощее создание с двумя рупорами вместо головы.