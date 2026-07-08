КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Короткометражки и фан-фильмы

Новинки

Лиминальное пространство в фильмах: если вам было мало «Закулисья реальности»
Почему проваливается «Супергёрл» — блёклый космовестерн в худших традициях старой киновселенной DC
Какие фильмы смотреть в июле 2026? Нолан, Marvel и два «Некрономикона»
«Бегство Логана»: как создавалась культовая антиутопия времён сексуальной революции

Классика

«Терминатор»: все фильмы от худшего к лучшему
Как создавались «Чужие» Джеймса Кэмерона
Новости

Следующий фильм Дэвида Лоури — мистический хоррор «Рыбак»

Кот-император
8 июля 09:17
283
1 минута на чтение
Режиссёр «Легенды о Зелёном рыцаре» Дэвид Лоури определился со следующим проектом. Это будет экранизация романа Джона Лэнгана «Рыбак». Этот роман ужасов, вышедший в 2016 году, получил премию имени Брэма Стокера.
Сюжет рассказывает о двух вдовцах, которые решают порыбачить в загадочном месте, где, как гласит легенда, они могут встретить своих покойных жён. Вместо этого они сталкиваются с чудовищным Рыбаком. Параллельно разворачивается история о событиях столетней давности, которую героям рассказывает местный трактирщик.
Продюсерами фильма будут Майкл Бэй, Брэд Фуллер и Алекс Джинно.

Читайте также

«Легенда о Зелёном рыцаре»: смысл и христианские мотивы фильма и легенды

Илья Глазков

01.09.2021

110070

Большой разбор главного фэнтези 2021 года — со всеми отсылками, символами и отличиями от оригинала.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 272 (июль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Настольные ролевые игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Как входить будем?» — тизер новых «Трех богатырей»

Новости

«Звёздный истребитель»: инсайдер раскрыл имена героев и другие подробности
Ей на самом деле 650 лет!

Новости

Первый трейлер «Легенды об Аанге: Последний маг воздуха». Мультфильм, правда, слили еще весной

Новости

Тизер-трейлер спин-оффа «Убойного футбола»

Новости

Мыши-рокеры с Марса и Судья Дредд встретятся в кроссовере
Кроссовер, который мы заслужили

Новости

Экранизация SCP Foundation будет частью другой известной киносерии

Новости

Отзывы на «Одиссею» первых посмотревших в соцсетях: «epic breathtaking achievement»
Все хвалят фильм даже как-то однообразно.

Новости

XBOX уволит 3200 сотрудников и продаст четыре студии. Закрывать их не будут

Новости

Сюжетные заставки для ремейка Persona 4 снимет MAPPA

Новости

В экранизации «Архива Буресвета» будет 10 серий
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты