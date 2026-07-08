Следующий фильм Дэвида Лоури — мистический хоррор «Рыбак»

Режиссёр «Легенды о Зелёном рыцаре» Дэвид Лоури определился со следующим проектом. Это будет экранизация романа Джона Лэнгана «Рыбак». Этот роман ужасов, вышедший в 2016 году, получил премию имени Брэма Стокера.
Сюжет рассказывает о двух вдовцах, которые решают порыбачить в загадочном месте, где, как гласит легенда, они могут встретить своих покойных жён. Вместо этого они сталкиваются с чудовищным Рыбаком. Параллельно разворачивается история о событиях столетней давности, которую героям рассказывает местный трактирщик.
Продюсерами фильма будут Майкл Бэй, Брэд Фуллер и Алекс Джинно.