Слэшер «Русы против ящеров 2» выйдет 27 марта

лэшер-экшена «Русы против ящеров 2» объявили точную дату выхода игра и показали новые скриншоты.





По сюжету, ящеры, подгоняемые своими тайными покровителями, получив новые технологии, вновь коварно напали на земли русов. Гиперборея в огне, а Байкал загрязняется заводами по производству ящерских машин. И только богатыри способны противостоять зеленокожим.





В сиквеле будет возможность покататься на динозаврах и обнять березку, а также принять участие в масштабных сражениях с улучшенным ИИ противников.





«Русы против ящеров 2» доберутся до Steam и VK Play уже 27 марта.

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