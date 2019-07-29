Автор портала Cosmic Book News с ссылкой на источника поделился некоторыми деталями о возможной перезагрузке персонажей сериалов Marvel-Netflix после закрытия их шоу на сервисе. Якобы компания планирует вернуть героев — в том или ином виде.

Прежде всего, источник отметил, что эти проекты не были связаны с Кинематографической вселенной, поэтому студия без проблем согласилась взять Махершалу Али на роль в «Блэйде».

Пока что руководство прорабатывает план вернуть персонажей с новыми актёрами в проекте «Герои по найму» — без уточнения, будет это фильм или сериал. Так в комиксах называлась команда «уличных» супергероев, куда в своё время входили Люк Кейдж, Железный кулак, Мисти Найт, Коллин Винг и другие. Все эти персонажи фигурировали и в сериалах Marvel/Netflix.

Сейчас студия ждёт, когда к ней перейдут права на этих героев — это случится в июне 2021-го, спустя два года после выхода последнего из сериалов сервиса.