Слух дня: Marvel Studios изучают варианты включения Дэдпула в Киновселенную Кот-редактор 27.05.2019 Новости, Яндекс 1 065 0 минут на чтение Портал MCU Cosmic, специализирующееся на новостях о Киновселенной Marvel, с ссылкой на источник сообщает, что руководство Marvel Studios пришло к трём вариантам включения Дэдпула в общую вселенную. Снять ещё один сольник. Выпустить сериал для Disney+. Ввести Дэдпула в третью часть «Человека-паука». Издание комментирует варианты так: если с сольником всё понятно, то сериал можно будет запустить только с рейтингом PG-13, на который ориентирован сервис. В целом, считает автор заметки, приём может сработать, особенно если сделать сериал ещё более «комиксным» и обратиться к каким-то прошлым событиям Киновселенной. Тем более недавно Fox выпускали в прокат «Рождественскую» версию «Дэдпула 2», в которой срезали возрастной рейтинг и добавили об этом шуточек. Наиболее интересным видится третий вариант. Как отмечает портал, Том Холланд подписал контракт на три сольных фильма. Ввести Дэдпула в триквел — значит, воплотить все мечты фанатов, которые видели этот необычный дуэт в комиксах — подобная серия была невероятно популярной. Правда, и в этом случае Дэдпулу придётся как-то сохранить рейтинг PG-13 — может, это обыграют тем, что он не хочет выражаться при детях? Пока что Питеру Паркеру предстоит встретиться лишь с Мистерио — одним из главных заклятых врагов из комиксов. В трейлере он рассказал, что прибыл из другого мира — узнаем, правда это или нет уже 4 июля. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: