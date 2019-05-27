Портал MCU Cosmic, специализирующееся на новостях о Киновселенной Marvel, с ссылкой на источник сообщает, что руководство Marvel Studios пришло к трём вариантам включения Дэдпула в общую вселенную.

Снять ещё один сольник.

Выпустить сериал для Disney+.

Ввести Дэдпула в третью часть «Человека-паука».

Издание комментирует варианты так: если с сольником всё понятно, то сериал можно будет запустить только с рейтингом PG-13, на который ориентирован сервис. В целом, считает автор заметки, приём может сработать, особенно если сделать сериал ещё более «комиксным» и обратиться к каким-то прошлым событиям Киновселенной. Тем более недавно Fox выпускали в прокат «Рождественскую» версию «Дэдпула 2», в которой срезали возрастной рейтинг и добавили об этом шуточек.

Наиболее интересным видится третий вариант. Как отмечает портал, Том Холланд подписал контракт на три сольных фильма. Ввести Дэдпула в триквел — значит, воплотить все мечты фанатов, которые видели этот необычный дуэт в комиксах — подобная серия была невероятно популярной. Правда, и в этом случае Дэдпулу придётся как-то сохранить рейтинг PG-13 — может, это обыграют тем, что он не хочет выражаться при детях?

Пока что Питеру Паркеру предстоит встретиться лишь с Мистерио — одним из главных заклятых врагов из комиксов. В трейлере он рассказал, что прибыл из другого мира — узнаем, правда это или нет уже 4 июля.