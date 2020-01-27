Слух дня: в Сети появилось описание актёров на главные роли в приквеле «Игры престолов»

Портал Knight Edge Media с ссылкой на источник делится кратким описанием актёров на главные роли в грядущем сериале «Дом Дракона» — приквеле «Игры престолов», действие которого развернётся за 300 лет до событий оригинала. Шоу расскажет о восхождении и падении династии Таргариенов. Собственно, главными героями станут одни из самых известных представителей этого рода.

Эйгон Таргариен — около 20 лет, белый мужчина европейской внешности. Женат на двух сёстрах, Висеньи и Рейнис. Замкнут, спокоен, набожен. Жесток с тем, кто отрицает его власть. Разъезжает на драконе Балерионе.

Висенья Таргариен — около 20 лет, белая женщина европейской внешности. Старшая сестра и жена короля Эйгона Таргариена. Чувственна, серьёзна, сурова, мстительна. Разъезжает на драконе Вхагаре.

Рейнис Таргариен — около 20 лет, белая женщина европейской внешности. Младшая сестра короля Эйгона. Добросердечная, грациозна, любопытна, импульсивна, легкомысленна. Разъезжала на драконе Мераксес.

Вот как изображал троицу главных героев Роман Папсуев (правда, в чуть более старшем возрасте):

«Дом Дракона» выйдет ориентировочно в 2022 году. Шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта числятся Мигель Сапочник и Райан Кондал. В числе сценаристов — сам Джордж Мартин. HBO заказал сразу десять эпизодов.

Ранее компания закрыла другой приквел, где должна была сыграть Наоми Уоттс.