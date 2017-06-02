В этом году сервис Netflix обещает нам три сериала из телевселенной Marvel, куда входят истории Сорвиголовы, Джессики Джонс, Люка Кейджа и Железного кулака. В марте мы видели становление Железного кулака, летом нас ждёт сериал-кроссовер «Защитники», а потом выйдет шоу про Карателя, который появлялся во втором сезоне «Сорвиголовы».

Портал The Hollywood Reporter взял интервью у режиссёра Дирблы Уолш, которая поставила пятую серию сезона. Она рассказала, что премьера состоится до Рождества, но не раньше ноября. К сожалению, пока Netflix не делал никаких анонсов, так что дата может и сдвинуться.

О сериале известно не так уж и много. Мы знаем, что он будет посвящён не становлению героя, как это было с другими шоу Marvel/Netflix, а какому-то отдельному событию. Более того, в сезоне намечено всего шесть серий.