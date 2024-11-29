Слух: кого сыграет Крис Эванс в новых «Мстителях»

В декабре СМИ сообщили
, что в следующих «Мстителях» появится Крис Эванс, но деталей его роли пока нет. Если верить инсайдеру Джеффу Снайдеру, актер сыграет Стива Роджерса в новом амплуа.
Речь идет про Кочевника (Nomad), который дебютировал в комиксах в 1974 году. Это альтернативная личность, которую Роджерс обретает после того, как теряет веру в правительство США и отказывается от титула Капитана Америка.
Технически Кочевник уже появлялся в вольной адаптации в прошлых «Мстителях», когда Стив был в бегах с Соколом и Черной Вдовой. Однако Джо Руссо уверял, что Роджерс стал не совсем Кочевником, но воплощал дух этого героя.
Фильм «Мстители: Судный день» выходит в зарубежный прокат 1 мая 2026 года.