Слух: кого сыграет Крис Эванс в новых «Мстителях»

Речь идет про Кочевника (Nomad), который дебютировал в комиксах в 1974 году. Это альтернативная личность, которую Роджерс обретает после того, как теряет веру в правительство США и отказывается от титула Капитана Америка.





Технически Кочевник уже появлялся в вольной адаптации в прошлых «Мстителях», когда Стив был в бегах с Соколом и Черной Вдовой. Однако Джо Руссо уверял, что Роджерс стал не совсем Кочевником, но воплощал дух этого героя.



