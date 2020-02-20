Портал Geeks WorldWide с ссылкой на источник пишет о проблемах с производством сериала «Кассиан Андор», который рассказывает предысторию героя повстанцев из спин-оффа «Изгой-Один».

Первоначально шоу должны были снимать в июне, но теперь проект убрали из графика, а новую дату не утвердили.  При этом неделю назад Диего Луна, сыгравший Андора в фильме, заявил, что производство сериала стартует в 2020-м. По всей видимости, проект пока что в долгий ящик не убирали.

По данным автора заметки, проблема связана с качеством сценария. Ранее Юэн Макгрегор, исполнитель роли Оби-Вана Кеноби, рассказал, что Lucasfilm действительно перенесла съёмки сериала — с лета на январь. По слухам, это тоже связано с проблемным сценарием.

Сериал про Кассиана Андора анонсировали в ноябре 2018-го. Шоураннером стал Стивен Шифф («Американцы», True Crme), а писать пилот должен был Джаред Буш. Однако после анонса дело так и не сдвинулось с мёртвой точки, и тогда компания почти отказалась от проекта, но по итогу пригласила Тони Гилроя, автора сценария «Изгоя-Один», который переснял третий акт фильма. Он должен был написать сценарий пилота и поставить несколько эпизодов. Что случилось с его текстом, пока неизвестно.

Известно, что к ролям вернутся Диего Луна и Алан Тьюдик — он воплотил и озвучил дроида K-2SO.

Лучше всего дела ныне обстоят у «Мандалорца» — команда снимает второй сезон, который стартует в октябре.

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